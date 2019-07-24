Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 25.07.2019 00:00
  • Son Güncelleme: 25.07.2019 00:00

Geri sayım başladı! mı? ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

On binlerce öğrencinin katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Öğrenciler şimdi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Şimdilerde merakla araştırılan sorular arasında ne zaman açıklanacak sorusu yer alıyor. Peki, ? Sınav sonucuna göre başarılı olan adaylar tercih işlemlerini yapacak.

Geri sayım başladı! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS'de başarılı olmak için ter döken on binlerce aday heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Sınavın ardından binlerce aday sonuçlara odaklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. DGS sonuçları için geri sayım başladı. Peki, DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanma saatine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriGeri sayım başladı! DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri