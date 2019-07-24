DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS'de başarılı olmak için ter döken on binlerce aday heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Sınavın ardından binlerce aday sonuçlara odaklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. DGS sonuçları için geri sayım başladı. Peki, DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanma saatine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.