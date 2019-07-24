On binlerce öğrencinin katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Öğrenciler şimdi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Şimdilerde merakla araştırılan sorular arasında DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yer alıyor. Peki, DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sınav sonucuna göre başarılı olan adaylar tercih işlemlerini yapacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanma saatine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.