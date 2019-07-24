DGS ile geçiş yapılacak bölümler neler? 2019 yılı DGS sınavı 30 Haziran'da gerçekleştirilmiş, ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sonuçların 25 Temmuz'da açıklanacağı bildirilmişti. Sonuçların açıklanması ile birlikte lisans programlarına tercih yapacak öğrenciler bölümleri merak etmeye başladı. Peki, DGS ile geçiş yapılacak bölümler açıklandı mı? 2019 DGS lisans programları taban puanları belli oldu mu? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

DGS İLE GEÇİŞ YAPILACAK BÖLÜMLER AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından DGS ile geçiş yapılacak bölümler henüz açıklanmadı. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS tercih kılavuzu yayınlanacak ve tercih dönemi takvimi belli olacak. Tercih kılavuzunun yayınlanması ile birlikte DGS ile geçiş yapılacak bölümler belli olacak. DGS tercih kılavuzu yayınlandığında takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.