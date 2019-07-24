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  • 24.07.2019 13:21
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 13:21

Bursluluk sınav sonuçları sorgulama: 2019 PYBS İOKBS bursları ne zaman yatar? ?

Bursluluk sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz gün sonuçlar açıklandı ve burs kazanmaya hak kazanan öğrencilre belirlendi. Şimdi ise bursların ne zaman verileceği merak ediliyor. Peki, bursluluk sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2019 PYBS İOKBS bursları ne zaman yatar? ?

İOKBS bursları ne zaman yatar?

İOKBS bursları ne zaman yatar? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine yönelik verilen burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler 2 Haziran'da sınava katıldılar. Sınavın sonuçları için öğrencilerin meraklı bekleyişi sona erdi. Peki, bursluluk sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2019 PYBS İOKBS bursları ne zaman yatar? Burslar ne zaman verilecek? İşte detaylar...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bursluluk sınavı sonuçları 22 Temmuz'da açıklandı. Öğrenciler ve velileri sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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