Ağız ve Diş Sağlığı taban puanları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 25 Temmuz'da DGS sonuçları açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından lisans programlarına tercih işlemleri başlayacak. DGS sonuçlarına göre tercih yapacak öğrenciler, Ağız ve Diş Sağlığı taban puanları bilgisini sorguluyor. Peki, 2019 DGS Ağız ve Diş Sağlığı taban puanları açıklandı mı? DGS geçiş yapılacak bölümler belli mi? İşte detaylar...

2019 DGS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Tercih kılavuzu ile birlikte tercih takvimi ve DGS geçiş yapılacak bölümler belli olacak. Ağız ve Diş Sağlığı taban puanları da yayınlanacak kılavuz ile birlikte açıklanacak.

DGS tercih kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.