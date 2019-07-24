Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 6-7 Temmuz'da gerçekleştirilen açık lise sınavının ardından öğrenciler sonuçları beklemeye başlamıştı. 2018-2019 eğitm öğretim döneminin son sınavı olan AÖL 3. dönem sınavının sonuçları için tarih belli oldu. Peki, AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 açık lise sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

AÖL 3. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

AÖL 3. dönem sınavlarının sonuçları 01 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Sınav sonuçları, https://aol.meb.gov.tr/" adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerini yapması zorunludur.