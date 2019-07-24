On binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen DGS'nin ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Öğrenciler heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Sınav sonucuna göre başarılı olan adaylar tercih işlemlerini yapacak. DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, DGS sonuçları 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.