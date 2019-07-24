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  • 24.07.2019 23:40
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 23:40

2019 ne zaman başlayacak? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. On binlerce öğrenci şimdi heyecanla DGS sonuçlarını bekliyor. Sonuçlarla birlikte merak edilenler arasında ne zaman başlayacak sorusu yer alıyor. Peki, DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte DGS'ye dair merak edilen bilgiler...

DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

On binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen DGS'nin ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Öğrenciler heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Sınav sonucuna göre başarılı olan adaylar tercih işlemlerini yapacak. DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, DGS sonuçları 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

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