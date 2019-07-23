yokatlas.yok.gov.tr: YKS tercihleri için milyonlarca öğrencinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. İyi bir üniversitede eğitim görmek isteyen öğrenciler tercih döneminde başarı sıralamaları, kontenjanlar ve taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Aynı zamanda YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır sorusu da merak konusu oldu. Peki, YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün; Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları, Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı, Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler, Yerleşenlerin geldikleri iller gibi bilgilere erişebilirsiniz. Yazılım bir "tercih robotu" değildir. Sadece YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır.