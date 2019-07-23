YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2019 ÖSYM üniversite yerleştirme takvimi: Kayıtlar ne zaman başlıyor?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 23 Temmuz'da başlayan YKS tercihleri için öğrenciler heyecan içinde. İstediği üniversiteye gidebilmek için tercih bildiriminde bulunan öğrenciler, yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Yazımızda, konu ile ilgili merak edilenleri derledik. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2019 ÖSYM üniversite yerleştirme takvimi nasıl olacak? Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS tercih sonuçları için henüz tarih belli olmadı. Geçtiğimiz sene 7-14 Ağustos'ta tercihler alınmış sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanmıştı. 2019 yılında ise tercihler 23-29 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Buna göre tercih sonuçlarının 5-9 Ağustos tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.