Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 23.07.2019 10:15
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 10:15

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2019 ÖSYM üniversite yerleştirme takvimi: Kayıtlar ne zaman başlıyor?

YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 23 Temmuz itibarıyla tercih bildiriminde bulunan öğrenciler yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalara başladı. Öte yandan üniversite kayıt takvimi de merak edilenler arasında. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2019 ÖSYM üniversite yerleştirme takvimi nasıl olacak? Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 23 Temmuz'da başlayan YKS tercihleri için öğrenciler heyecan içinde. İstediği üniversiteye gidebilmek için tercih bildiriminde bulunan öğrenciler, yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Yazımızda, konu ile ilgili merak edilenleri derledik. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2019 ÖSYM üniversite yerleştirme takvimi nasıl olacak? Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS tercih sonuçları için henüz tarih belli olmadı. Geçtiğimiz sene 7-14 Ağustos'ta tercihler alınmış sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanmıştı. 2019 yılında ise tercihler 23-29 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Buna göre tercih sonuçlarının 5-9 Ağustos tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriYKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2019 ÖSYM üniversite yerleştirme takvimi: Kayıtlar ne zaman başlıyor?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri