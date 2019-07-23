YKS 2019 tercih robotu ve YKS puanına göre girilebilecek bölümler tam listesi 2019 haberimizde. YKS 250 - 210 puanla öğrenci alan bölümler neler? YKS 210 ve YKS 250 puanla hangi bölümlere girebilirim sorularının yanıtları haberimizde. 2019-2020 Üniversitelerin Taban ve Tavan Puanlarının yanı sıra Başarı Sıralaması ve boş kontenjanları listesine çevrildi. Sizler için tüm üniversitelerin 2019-2020 Taban ve Tavan Puanları ile birlikte başarı sıralaması takvim.com.tr'de. Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır.