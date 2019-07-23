YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversite hayali kuran öğrenciler için şimdi tercih yapma zamanı. Peki 2019 YKS puanına göre lisans ve önlisans bölüm puanları nasıl, üniversitelerin 2019 taban-tavan ve kontenjan durumları nasıl? Peki 2019 yılında üniversitelerin taban-tavan puanları nasıl, kaç puanla hangi üniversite girilir, 220 puanla, 290 puanla, 240 puanla hangi üniversiteler tercih edilebilir. 4 yıllık lisans ve 2 yıllık önlisans üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilmedi ve 2019 üniversite kontenjanlar bilgileri haberimizde olacak. YKS puanını öğrenen öğrencilerin önünde tercih işlemlerini tamamlamak için 12 günlük bir süre var. YÖK öğrencilerin işini kolaylaştırmak için Atlas tercih robotunu öğrencilerin erişime açtı.