TYT ile hangi bölümlere tercih yapılır? ÖSYM tarafından 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen üniversite tercihleri için öğrenciler ÖSYM'nin sitesine akın ediyorlar. En çok merak edilenlerden biri de 2 yıllık bölümler... Geçtiğimiz günlerde yayınlanan YKS tercih kılavuzu ile birlikte detaylar belli oldu. Peki, Sadece TYT ile alan bölümler neler? İşte 2019 YKS 2 yıllık önlisans üniversitelerin taban puanı, yüzdelik dilimleri...

SADECE TYT İLE HANGİ BÖLÜMLER TERCİH EDİLEBİLİR?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2019 YKS tercih kılavuzu ile birlikte 2 yıllık bölümler için taban puanları ve kontenjanları açıklandı. Tercih kılavuzunda Tablo-3 olarak yayınlanan tabloda TYT ile tercih edilebilecek bölümler görülebiliyor. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra Tablo-3'e açarak tercih edebileceğiniz bölümlerin kontenjanlarını ve taban puanlarını görüntüleyebilirsiniz.

YKS TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ