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  • 23.07.2019 09:18
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 09:18

neler? 2019 YKS 2 yıllık önlisans üniversitelerin taban puanı, yüzdelik dilimleri

YKS tercihleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 23 Temmuz itibarıyla tercihler alınmaya başlandı. YKS tercih kılavuzu ile birlikte önlisans programlarının taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması belli olmuştu. Sadece TYT'ye katılan öğrenciler hangi bölüme gidebileceklerini araştırıyorlar. Peki, neler? İşte 2019 YKS 2 yıllık önlisans üniversitelerin taban puanı, yüzdelik dilimleri...

Sadece TYT ile alan bölümler neler?

TYT ile hangi bölümlere tercih yapılır? ÖSYM tarafından 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen üniversite tercihleri için öğrenciler ÖSYM'nin sitesine akın ediyorlar. En çok merak edilenlerden biri de 2 yıllık bölümler... Geçtiğimiz günlerde yayınlanan YKS tercih kılavuzu ile birlikte detaylar belli oldu. Peki, Sadece TYT ile alan bölümler neler? İşte 2019 YKS 2 yıllık önlisans üniversitelerin taban puanı, yüzdelik dilimleri...

SADECE TYT İLE HANGİ BÖLÜMLER TERCİH EDİLEBİLİR?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2019 YKS tercih kılavuzu ile birlikte 2 yıllık bölümler için taban puanları ve kontenjanları açıklandı. Tercih kılavuzunda Tablo-3 olarak yayınlanan tabloda TYT ile tercih edilebilecek bölümler görülebiliyor. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra Tablo-3'e açarak tercih edebileceğiniz bölümlerin kontenjanlarını ve taban puanlarını görüntüleyebilirsiniz.

YKS TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

TYT 2 YILLIK ÜNİVERSİTE KONTENJAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

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