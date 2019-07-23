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  • 24.07.2019 09:06
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 09:06

6,7,8,9,10 sınıf taban tavan puanları açıklaması! 2019 PYBS kaç puanla kazanılıyor?

Bursluluk kaç puanla kazanılıyor 2019? İOKBS sonuçları erişime açtı. Öğrenciler merakla beklediği bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla sonuçlarını öğrenmeye başladı. Bursluluk sınavı sonuçları http://www..gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinde yer aldı. Eski adıyla olan bursluluk sınavından başarı olmak için belli bir net sayısı çıkarmak gerekiyor. 2019 İOKBS'den başarılı olmak için 80 net çıkarmak gerekiyor. Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödenmektedir: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa alırsınız.

Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılıyor? İşte 6,7,8,9,10 sınıf taban puanları

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklandı. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Eski ismi PYBS olan bursluluk sınavında belli bir sayıda netin yapılması gerekiyor. Peki bursluluk sınavı taban puanları nedir? Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir. Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız.

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HaberlerEğitim HaberleriPYBS 6,7,8,9,10 sınıf taban tavan puanları MEB açıklaması! 2019 PYBS İOKBS bursluluk sınavı kaç puanla kazanılıyor?
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