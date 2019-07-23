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  • 23.07.2019 13:04
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 13:04

Müjdeli haber geldi! 2019 ? Lisans programlarına tercihler ne zaman?

DGS sonuçları heyecanla bekleniyor. 2019 YKS tercihlerinin başlaması ile birlikte DGS'ye katılan öğrenciler sonuçlarını görüntülemek istiyorlar. ÖSYM ise müjdeli haberi verdi ve sonuçların açıklanmasına kısa bir süre kaldığını duyurdu. Peki, 2019 ? Lisans programlarına tercihler ne zaman?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Heyecanla beklenen DGS sonuçlarının tarihi belli oldu. 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS'nin ardından öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyordu. Önlisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına tercih yapabilmeleri için uygulanan DGS ile ilgili detayları yazımızda derledik. Peki, 2019 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Lisans programlarına tercihler ne zaman yapılacak? İşte detaykar...

2019 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, yayınladığı kılavuzda sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bildirdi. DGS sonuçları sonrası tercih yapacak öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Kılavuzda yer alan bilgiye göre, 2019 DGS sonuçları 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Öğrenciler sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.

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