Lise kayıtları ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercihler 1-12 Temmuz'da alınmıştı. Yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrenciler liselerin ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Peki, lise kayıtları ne zaman başlıyor? MEB 2019 liseler ne zaman açılacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB'in yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere) sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

2018–2019 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirildiler.

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak. ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören öğrenciler 9 Eylül'de ders görmeye başlayacaklar.