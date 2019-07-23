LGS ikinci tercihler ne zaman? Lise yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından liselere yerleşemeyen öğrenciler ikinci tercih döneminde tercihlerini yapacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1. ve 2. nakil dönemi takvimi açıklandı. Tercih sonuçlarını öğrenen öğrenciler konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, LGS ikinci tercihler ne zaman? Lise yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil ne zaman yapılacak? İşte LGS ikinci ve üçüncü tercih dönemi...

LGS İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN? YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL DÖNEMİ

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda iki dönem halinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 tarihlerinde alınacak. 1. nakil sonuçları 5 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos 2019 tarihlerinde alınacak. 2. nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak.

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.