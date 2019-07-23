KYK yurt başvuruları ile kredi ve burs başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından 23-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek üniversite tercihlerini yapacak öğrenciler, eğitim öğretim döneminde KYK'dan burs ve kredi imkanından faydalanabilecek. Öte yandan tercih yapacakları üniversiteye yakın bölgelerdeki KYK yurdunu araştıran öğrenciler yurt başvurularının ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlar? 2019 KYK burs ve kredi başvuru tarihi açıklandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

2019 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvuru tarihi için öğrenciler araştırmalara başladı. Ancak KYK tarafından yurt başvurularının hangi tarihte başlayacağı konusunda resmi bir açıklama gelmedi. 2018 yılında yurt başvuruları Eylül ayında yapılmıştı. Buna göre, 2019 yurt başvurularının da o tarihlerde yapılması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK'dan burs ve kredi almak isteyen öğrenciler başvuru tarihini araştırıyor. Ancak yurt başvurusu gibi burs ve kredi başvurularının da tarihi henüz belli olmadı. Burs ve kredi başvuruları yurt başvurularının tamamlanmasının ardından alınacak. 2018 yılında burs ve kredi başvuruları ekim ayı içerisinde alınmıştı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.