KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları için bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından 20-21 Temmuz'da uygulanan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetim, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, İstatistik) soruları ve cevapları erişime açıldı. Soru ve cevapları görüntüleyen adaylar şimdi de sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? 2019 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde uygulanan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetim, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları (her test için % 10) ile Cevap Anahtarları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Temmuz 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir."