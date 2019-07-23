Burslar ne zaman verilecek? Burs almaya hak kazanan öğrencile ve velileri bu soruya yanıt aramaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavına katılan adaylar sonuçlarını görüntüledikten sonra burs ücreti ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, burslar ne zaman yatacak? 2019 İlköğretim ve Ortaöğretim burs ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek? İşte konu ile ilgili detaylar...

BURSLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacak.