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  • 23.07.2019 12:19
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 12:19

? 2019 İlköğretim ve Ortaöğretim burs ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?

Bursluluk sınav sonuçları açıklandı. Daha önce PYBS şimdi ise İOKBS adıyla gerçekleştirilen bursluluk sınavı sonuçları ile birlikte burs almaya hak kazanan adaylar belirlendi. Şimdi ise gözler bursların ne zaman yatacağına çevrildi. Peki, ? 2019 İlköğretim ve Ortaöğretim burs ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?

Burslar ne zaman yatacak?

Burslar ne zaman verilecek? Burs almaya hak kazanan öğrencile ve velileri bu soruya yanıt aramaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavına katılan adaylar sonuçlarını görüntüledikten sonra burs ücreti ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, burslar ne zaman yatacak? 2019 İlköğretim ve Ortaöğretim burs ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek? İşte konu ile ilgili detaylar...

BURSLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacak.

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