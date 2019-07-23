Açık Öğretim Üniversitesi taban puanları kaç? 2019 YKS AÖF önlisans bölümleri ve puanları

Açık Öğretim Üniversitesi'nde eğitimini sürdürmek isteyen öğrenciler için AÖF bölümleri ve taban puanları açıklandı. YKS tercihlerinin başlaması ile birlikte günün en çok aranılanları arasında AÖF bölümleri ve puanları yer aldı. Bizde YKS tercih kılavuzundan aldığımız bilgilerle, AÖF bölümleri ve puanlarına haberimizde yer verdik. Peki, Açık Öğretim Üniversitesi bölümleri neler? AÖF taban tavan puanı kaç? İşte 2019 YKS AÖF önlisans bölümleri ve puanları...
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF BÖLÜMLERİ İLE TABAN PUANLARI
|ÖĞR.
|PUAN
|GENEL
|OK.BİR
|2018-YKS
|2018-YKS
|PROGRAM ADI (2)
|SÜRE
|TÜRÜ
|KONT.
|KONT.
|ÖZEL KOŞUL VE
|0,12 BAŞARI
|EN KÜÇÜK
|(3)
|(4)
|(5)
|(6)
|AÇIKLAMALAR (7)
|SIRASI (8)
|PUAN (9)
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi)
|Açıköğretim Fakültesi
|Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)
|2
|TYT
|2250
|57
|9, 81
|1247000
|221,74819
|Adalet (Açıköğretim)
|2
|TYT
|2500
|63
|9
|809000
|254,23164
|Aşçılık (Açıköğretim)
|2
|TYT
|1750
|44
|9
|1514000
|203,98015
|Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim)
|2
|TYT
|2000
|50
|9
|1540000
|202,25115
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim)
|2
|TYT
|1300
|33
|9, 14
|1652000
|194,29190
|Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim)
|2
|TYT
|500
|13
|9
|1537000
|202,49020
|Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim)
|2
|TYT
|500
|13
|9
|1609000
|197,51783
|Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
|2
|TYT
|3500
|88
|9, 743
|969000
|241,43290
|Dış Ticaret (Açıköğretim)
|2
|TYT
|1200
|30
|9
|1510000
|204,26075
|Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim)
|2
|TYT
|1100
|28
|9, 14, 81, 723, 830
|1235000
|222,55056
|Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim)
|2
|TYT
|750
|19
|9
|1544000
|201,96660
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim)
|2
|TYT
|1750
|44
|9, 81
|1692000
|190,69353
|Ev İdaresi (Açıköğretim)
|2
|TYT
|1000
|25
|9
|1701000
|189,76480
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim)
|2
|TYT
|800
|20
|9
|1503000
|204,74033
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)
|2
|TYT
|3700
|93
|9
|1637000
|195,43139
|İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim)
|2
|TYT
|18000
|450
|9
|İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim)
|2
|TYT
|800
|20
|9, 299, 786
|1395000
|211,85493
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim)
|2
|TYT
|1400
|35
|9
|1447000
|208,42531
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)
|2
|TYT
|2000
|50
|9
|...
|----
|İşletme Yönetimi (Açıköğretim)
|2
|TYT
|1800
|45
|9
|1377000
|213,07218
|Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim)
|2
|TYT
|300
|8
|9
|1574000
|199,92097
|Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)
|2
|TYT
|2500
|63
|9, 81
|1471000
|206,84878
|Lojistik (Açıköğretim)
|2
|TYT
|1000
|25
|9
|1398000
|211,63123
|Marka İletişimi (Açıköğretim)
|2
|TYT
|600
|15
|9
|1636000
|195,55952
|Medya ve İletişim (Açıköğretim)
|2
|TYT
|500
|13
|9
|1549000
|201,62033
|Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim)
|2
|TYT
|275
|7
|9
|1636000
|195,51784
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim)
|2
|TYT
|2100
|53
|9
|1633000
|195,74288
|Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim)
|2
|TYT
|400
|10
|9, 273
|1158000
|227,78587
|Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim)
|2
|TYT
|500
|13
|9
|1472000
|206,80055
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim)
|2
|TYT
|750
|19
|9
|1519000
|203,69428
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)
|2
|TYT
|5750
|144
|9
|Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)
|2
|TYT
|8500
|213
|9
|1574000
|199,92241
|Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim)
|2
|TYT
|2000
|50
|9
|...
|----
|Spor Yönetimi (Açıköğretim)
|2
|TYT
|900
|23
|9
|1346000
|215,15523
|Tarım (Açıköğretim)
|2
|TYT
|800
|20
|9
|1600000
|198,11953
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)
|2
|TYT
|1500
|38
|9, 14
|1053000
|235,25784
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim)
|2
|TYT
|600
|15
|9, 81
|1627000
|196,21839
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Açıköğretim)
|2
|TYT
|250
|7
|9, 81
|1610000
|197,45599
|Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim)
|2
|TYT
|1500
|38
|9
|1299000
|218,29882
|Yaşlı Bakımı (Açıköğretim)
|2
|TYT
|2000
|50
|9
|1671000
|192,67619
|Yerel Yönetimler (Açıköğretim)
|2
|TYT
|700
|18
|9
|1546000
|201,84199
|Engelliler Entegre Yüksekokulu
|Bilgisayar Operatörlüğü
|2
|TYT
|15
|1
|93
|1100000
|231,90200
|Yapı Ressamlığı
|2
|TYT
|11
|1
|93
|205,04000
|Eskişehir Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
|2
|TYT
|60
|2
|243
|495000
|286,40059
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|2
|TYT
|65
|2
|243
|931000
|244,32406
|Dış Ticaret
|2
|TYT
|65
|2
|243
|768000
|257,74575
|Emlak ve Emlak Yönetimi
|2
|TYT
|60
|2
|243
|1079000
|233,35225
|Pazarlama
|2
|TYT
|60
|2
|243
|1005000
|238,74261
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|2
|TYT
|60
|2
|243
|833000
|252,14737
|Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi
|2
|TYT
|80
|2
|464000
|290,56417
|Eczane Hizmetleri
|2
|TYT
|80
|2
|569000
|277,51388
|Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
|2
|TYT
|65
|2
|808000
|254,33155
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|2
|TYT
|80
|2
|437000
|294,34728
|Yaşlı Bakımı
|2
|TYT
|80
|2
|880000
|248,33844
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