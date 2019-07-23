Açık Öğretim Üniversitesi taban puanları kaç? 2019 YKS AÖF önlisans bölümleri ve puanları

Açık Öğretim Üniversitesi'nde eğitimini sürdürmek isteyen öğrenciler için AÖF bölümleri ve taban puanları açıklandı. YKS tercihlerinin başlaması ile birlikte günün en çok aranılanları arasında AÖF bölümleri ve puanları yer aldı. Bizde YKS tercih kılavuzundan aldığımız bilgilerle, AÖF bölümleri ve puanlarına haberimizde yer verdik. Peki, Açık Öğretim Üniversitesi bölümleri neler? AÖF taban tavan puanı kaç? İşte 2019 YKS AÖF önlisans bölümleri ve puanları...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF BÖLÜMLERİ İLE TABAN PUANLARI