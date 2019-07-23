23 Temmuz 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban tavan puanları! Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor? YKS tercih dönemi için geri sayım başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları araştırılmaya başlandı. Öğrenciler üniversite taban puanları ve başarı sıralaması nedir sorusuyla ilgili detayları araştırıyor. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte YKS tercih dönemine ilişkin merak edilenler... Adaylar tercihlerini,T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trinternetadresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.