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  • 23.07.2019 09:08
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 09:08

ve ! ?

tercihleri için geri sayımın başlamasının ardından tercih yapacak olan öğrenciler ve üniversite hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması hakkındaki detaylar da araştırılıyor. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılır? 'de 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını, Alan Yeterlilik Testi () veya Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanlar lisans programlarını tercih edebilecek. Adaylar, tercih işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile 29 Temmuz'a kadar 'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak gerçekleştirecek. İşte 2 yıllık ve 4 yıllık ! ?

Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor?

23 Temmuz 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban tavan puanları! Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor? YKS tercih dönemi için geri sayım başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları araştırılmaya başlandı. Öğrenciler üniversite taban puanları ve başarı sıralaması nedir sorusuyla ilgili detayları araştırıyor. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte YKS tercih dönemine ilişkin merak edilenler... Adaylar tercihlerini,T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trinternetadresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

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