2019 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tercih işlemlerine başladı. Tercihler 29 Temmuz'a kadar devam edecek. Peki 220 puanla nereye girilir, hangi üniversiteler 220 ve 290 puanla öğrenci alır? İşte 2019 üniversite taban-tavan puanları ve kontenjan bilgileri. ÖSYM tarafından açıklanan YKS, yani üniversite giriş sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler için şimdi de tercih maratonu başladı. Öğrenciler YKS puanlarına göre 29 Temmuz Pazartesi gününe kadar lisans ya da önlisans programlarıdan tercih işlemlerini, ÖSYM AİS sayfasından yapabilecek. Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. Peki tercih robotu nasıl kullanılıyor?
220 ve 290 puanla nereye girebilirim YKS 2019 üniversite taban puanları
YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversite hayali kuran öğrenciler için şimdi tercih yapma zamanı. Peki 2019 YKS puanına göre lisans ve önlisans bölüm puanları nasıl, üniversitelerin 2019 taban-tavan ve kontenjan durumları nasıl? Peki 2019 yılında üniversitelerin taban-tavan puanları nasıl, kaç puanla hangi üniversite girilir, 220 puanla, 290 puanla, 240 puanla hangi üniversiteler tercih edilebilir. 4 yıllık lisans ve 2 yıllık önlisans üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilmedi ve 2019 üniversite kontenjanlar bilgileri haberimizde olacak. YKS puanını öğrenen öğrencilerin önünde tercih işlemlerini tamamlamak için 12 günlük bir süre var. YÖK öğrencilerin işini kolaylaştırmak için Atlas tercih robotunu öğrencilerin erişime açtı.
- Sadece TYT ile alan bölümler neler?
- KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
- YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?
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