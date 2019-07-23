2019 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tercih işlemlerine başladı. Tercihler 29 Temmuz'a kadar devam edecek. Peki 220 puanla nereye girilir, hangi üniversiteler 220 ve 290 puanla öğrenci alır? İşte 2019 üniversite taban-tavan puanları ve kontenjan bilgileri. ÖSYM tarafından açıklanan YKS, yani üniversite giriş sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler için şimdi de tercih maratonu başladı. Öğrenciler YKS puanlarına göre 29 Temmuz Pazartesi gününe kadar lisans ya da önlisans programlarıdan tercih işlemlerini, ÖSYM AİS sayfasından yapabilecek. Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. Peki tercih robotu nasıl kullanılıyor?