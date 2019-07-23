2020 üniversite e-online kayıt nasıl yapılır? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler? Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu? YKS tercih döneminin başlamasıyla birlikte gözler üniversite kayıt tarihlerine çevirildi. Yüz binlerce öğrenci tercih döneminin ardından üniversite kayıt tarihlerinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? 2019-2020 üniversite kayıt tarihleri belli oldu.23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarını, Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alanlar lisans programlarını tercih edebilecek.