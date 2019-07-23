Bursluluk kaç puanla kazanılıyor 2019? Milli Eğitim Bakanlığı İOKBS sonuçları erişime açtı. Öğrenciler merakla beklediği bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla sonuçlarını öğrenmeye başladı. Bursluluk sınavı sonuçları http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde yer aldı. Eski adıyla PYBS olan bursluluk sınavından başarı olmak için belli bir net sayısı çıkarmak gerekiyor. 2019 İOKBS'den başarılı olmak için 80 net çıkarmak gerekiyor. Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödenmektedir: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa alırsınız. Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Süresi 18 yaşına kadar olup, 5. Sınıftan 11. Sınıf dahil olmak üzere bu sınıf aralığındaki kişiler bursu alabilmektedir.