Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 22.07.2019 15:33
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 15:33

YKS'de tercih dönemi başlıyor! 2019 ? İşte YKS üniversite tercih kılavuzu

YKS tercihleri 23 Temmuz'da başlıyor. YKS tercihlerinin başlamasına saatler kala, öğrencileri heyecan sardı. ÖSYM tarafından yayınlanan na göre tercih yapacak öğrenciler, tercih işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, ? İşte ve tercih ile ilgili tüm detaylar...

YKS'de tercih dönemi başlıyor!

YKS tercihleri için geri sayım başladı. Üniversite sınav sonuçlarını görüntüleyen öğrenciler, tercih işlemlerini yapacaklar. ÖSYM'nin yayınladığı kılavuza göre, tercih işlemleri 23 Temmuz'da başlayacak. Tercih kılavuzu ile birlikte üniversite kontenjanları ve taban puanları belli oldu. Şimdi ise sıra tercih işlemlerinde. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitiyor? YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte 2019 YKS tercih kılavuzu...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

23 Temmuz'da başlayan YKS tercihleri 29 Temmuz'da sona erecek.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2019-TYT'de150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını,2019-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

YKS TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

TABLO 3 ve TABLO 4 İÇİN TIKLAYIN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriYKS'de tercih dönemi başlıyor! 2019 YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte YKS üniversite tercih kılavuzu
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri