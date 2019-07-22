YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih yapacak olan öğrenciler aynı zamanda üniversite kayıt tarihlerini de araştırmaya başladı. Bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında "Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?" sorusu yer alıyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.