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  • 22.07.2019 23:53
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 23:53

ne zaman başlıyor? 2019-2020 üniversite kayıt tarihleri belli oldu!

YKS tercih döneminin başlamasıyla birlikte gözler üniversite kayıt tarihlerine çevirildi. Yüz binlerce öğrenci tercih döneminin ardından üniversite kayıt tarihlerinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, ne zaman başlıyor? 2019-2020 üniversite kayıt tarihleri belli oldu.

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih yapacak olan öğrenciler aynı zamanda üniversite kayıt tarihlerini de araştırmaya başladı. Bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında "Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?" sorusu yer alıyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

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