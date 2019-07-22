PYBS İOKBS 2019 e-okul tercihleri nasıl yapılacak? İOKBS PYBS tercih kılavuzu ve tercihler listesi. 2019 yılı PYBS sonucu parasız yatılılık veya bursluluktan faydalanma hakkı kazanan öğrenciler okul tercihi yapacaklar. PYBS Tercih kodları, bursluluk kodları ve tercih listeleri (http://www.meb.gov.tr) ile (http://oges.meb.gov.tr) internet adreslerinde olacak. 2019 PYBS Tercih Kılavuzu, e kılavuz E okul uygulaması üzerinden indirilebilecek. Tercihler yapıldıktan sonra kazanıp kazanmadığınızı PYBS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğreneceksiniz. İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek. Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödenmektedir: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa alırsınız.