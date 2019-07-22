PYBS 2019 bursluluk parası ne kadar oldu? PYBS İOKBS ücreti hangi bankaya yatacak? Bursluluk sınav sonuçları MEB tarafından bugün açıklanıyor. Devlet tarafından lise bitimine kadar geri ödemesiz 260 lira almaya hak kazanan öğrenciler netleşiyor. Eski adıyla PYBS sonuçları odsgm MEB sayfasından TC numarası ile sorgulanacak. Bursluluk ödemeleri Vakıfbank'a yapılacak ve ilk ödeme 1 Ekim'de başlayacak. OKBS sonuçlarının belli olmasıyla birlikte öğrenci 18 yaşını doldurana kadar geçerli olan burs, 5. 6. 7. 8. sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9. 10. 11. 12. sınıf öğrencilerine geri ödemesiz olarak verilmektedir. Eski adıyla PYBS bursluluk sınav sonuçları http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden sorgulanacak.