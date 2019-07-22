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  • 22.07.2019 11:16
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 11:28

bursluluk ücreti hangi ya yatacak?

Bursluluk sınav sonuçları 2019 eski adıyla sonuçları bugün tarafından öğrencilerin erişime açılacak. Devletin öğrencilere, lise bitimine kadar geri ödemesiz olarak ödeyeceği 260 lirayı almaya hak kazanan öğrenciler belli oluyor. 18 yaşını doldurmamış öğrencilerin alabilecek bursluluk parası Vakıfbank'a yatırılacak. İlk bursluluk ödemesi ile 2019 Ekim ayının ilk haftası yapılacak. OKBS sonuçlarının belli olmasıyla birlikte öğrenci 18 yaşını doldurana kadar geçerli olan burs, 5. 6. 7. 8. sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9. 10. 11. 12. sınıf öğrencilerine geri ödemesiz olarak verilmektedir. Peki oldu? PYBS ücreti hangi ya yatacak?

PYBS İOKBS bursluluk ücreti hangi bankaya yatacak?

PYBS 2019 bursluluk parası ne kadar oldu? PYBS İOKBS ücreti hangi bankaya yatacak? Bursluluk sınav sonuçları MEB tarafından bugün açıklanıyor. Devlet tarafından lise bitimine kadar geri ödemesiz 260 lira almaya hak kazanan öğrenciler netleşiyor. Eski adıyla PYBS sonuçları odsgm MEB sayfasından TC numarası ile sorgulanacak. Bursluluk ödemeleri Vakıfbank'a yapılacak ve ilk ödeme 1 Ekim'de başlayacak. OKBS sonuçlarının belli olmasıyla birlikte öğrenci 18 yaşını doldurana kadar geçerli olan burs, 5. 6. 7. 8. sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9. 10. 11. 12. sınıf öğrencilerine geri ödemesiz olarak verilmektedir. Eski adıyla PYBS bursluluk sınav sonuçları http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden sorgulanacak.

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