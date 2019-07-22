YKS kaç tercih hakkı var 2019? 17 Temmuz'da YKS sonuçları açıklandı. YKS tercihleri ise 23-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Tercih dönemi yarın başlayacak. Milyonlarca öğrenci büyük bir heyecanla tercih dönemini bekliyorlar. İşte YKS tercihleri nasıl yapılacak? Tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan Özel Yetenek Sınavıyla Seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıda açıklanmıştır. Adayların, işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden tercih bilgilerini kontrol etmesi ve yazıcıdan listelerini alması gerekiyor.