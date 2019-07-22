Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 22.07.2019 16:03
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 16:03

: kaç tercih hakkı var? 2019 YKS , nereden tercih işlemi yapılacak?

kaç tercih hakkı var 2019? tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucu erişime açıldı. Tercih süreci için geri sayım başladı. Tercih süreci 23 Temmuz tarihinde başlayacak. Tercihleri yapacak öğrenciler puanlar ve okullar hakkındaki araştırmalarını gerçekleştiriyor. 2019-’ye giren adaylardan en az bir puan türünde 150 veya daha fazla TYT puanı alan adaylar, yerleştirmede kullanılacak TYT ve YKS puanlarını da göz önünde tutarak bu kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini ’ten bireysel olarak kendileri yapacaklardır. Peki YKS'de kaç tercih hakkı var? 2019 YKS ?

YKS kaç tercih hakkı var 2019? 17 Temmuz'da YKS sonuçları açıklandı. YKS tercihleri ise 23-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Tercih dönemi yarın başlayacak. Milyonlarca öğrenci büyük bir heyecanla tercih dönemini bekliyorlar. İşte YKS tercihleri nasıl yapılacak? Tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan Özel Yetenek Sınavıyla Seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıda açıklanmıştır. Adayların, işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresi içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden tercih bilgilerini kontrol etmesi ve yazıcıdan listelerini alması gerekiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim Haberleriosym.gov.tr: YKS kaç tercih hakkı var? 2019 YKS tercihleri nasıl yapılacak, nereden tercih işlemi yapılacak?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri