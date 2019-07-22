odsgm.meb.gov.tr: Bursluluk sınav sonuçları MEB tarafından bugün açıklanıyor. Devlet tarafından lise bitimine kadar geri ödemesiz 260 lira almaya hak kazanan öğrenciler netleşiyor. Eski adıyla PYBS sonuçları odsgm MEB sayfasından TC numarası ile sorgulanacak. Bursluluk ödemeleri Vakıfbank'a yapılacak ve ilk ödeme 1 Ekim'de başlayacak. Parasız yatılılık ve bursluluk ödemeleri her ay ödenir. Genelde ödemeler yaklaşık 10-15 gün gecikmeyle ödenir. Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile parasız yatılı veya burslu okumaya hak kazanan öğrencilerin sınav sonuç belgeleri, sınav sonuçlarının elektronik ortamda (internette) açıklanmasından itibaren belirlenen adresten ilgili okul müdürlüğünce elektronik ortamdan alınarak onaylanır ve kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin velilerine süresi içerisinde teslim edilir.