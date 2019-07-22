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  • 22.07.2019 16:40
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 16:40

2019 İOKBS (PYBS) sınav sonuçları açıklandı mı?

odsgmmebgovtr: 2019! 2 Haziran 2019 tarihinde bursluluk sınavı gerçekleştirildi. Bursluluk sınav sonuçları ise MEB'in resmi sitesinde açıklanıyor. İOKBS sonuçları bugün açıklanacak.Sonuçlar, meb.gov.tr adresinden erişime açılacak. Bursluluk ücretleri bir sene e 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödenmektedir: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa alırsınız. Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır. İşte bursluluk sınav sonuçları ve 2019 İOKBS ekranı

odsgmmebgovtr: Milli Eğitim bursluluk sınav sonuçları 2019! Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı birçok öğrencinin eğitim masraflarının karşılanmasında yardım ediyor. Sınav sonuçları henüz açıklanmadı ancak sonuçlar açıklandığı takdirde sayfamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarını öğrenmek için adayın TC No ve doğum tarihi ile http://odsgm.meb.gov.tr/ sitesine giriş yapması yeterli olacaktır. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir. 2019 Bursluluk sınav sonuçlarını öğrenciler büyük bir heyecanla bekliyor. Burs ödemeleri 3 aylık dönemlerde gerçekleştiriliyor. Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir.

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