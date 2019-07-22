odsgmmebgovtr: Milli Eğitim bursluluk sınav sonuçları 2019! Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı birçok öğrencinin eğitim masraflarının karşılanmasında yardım ediyor. Sınav sonuçları henüz açıklanmadı ancak sonuçlar açıklandığı takdirde sayfamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarını öğrenmek için adayın TC No ve doğum tarihi ile http://odsgm.meb.gov.tr/ sitesine giriş yapması yeterli olacaktır. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir. 2019 Bursluluk sınav sonuçlarını öğrenciler büyük bir heyecanla bekliyor. Burs ödemeleri 3 aylık dönemlerde gerçekleştiriliyor. Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir.