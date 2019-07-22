meb.gov.tr: Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS tercih sonuçlarına dair yapılacak açıklama merakla bekleniyordu. Peki, yüz binlerce öğrencinin beklediği LGS yerleştirme sonuçları biraz önce açıklandı. LGS tercih sonuçlarına ilişkin son detayları sizin için derledik. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde ilan edilecektir. Sonuçları öğrenmek için e-Okul sitesi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi kısmına giriş yapmanız gerekiyor. Sonrasında "Resimdeki Rakamlar", "Öğrenci TC Kimlik Numarası", "Öğrenci Okul Numarası" yazan boşlukları sırasıyla doldurup "Giriş" butonuna basmanız yeterli olacaktır. İşte 22 Temmuz LGS tercih sonuçları açıklaması!