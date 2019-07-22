ODSGM neden açılmıyor? Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ODSGM) sayfasına giriş yapmak isteyen vatandaşlar, sorun ile karşı karşıya kalıyorlar. ODSGM'ye girişte 'Sayfa Yükleme Sorunu' ekrana geliyor. Bu nedenle giriş neden yapılamadığı merak ediliyor. Peki, MEB ODSGM neden açılmıyor? odsgm.meb.gov.tr sayfasına giriş ne zaman düzelecek? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

MEB ODSGM NEDEN AÇILMIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2019 bursluluk sınavının sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Bursluluk sınavı sonuçlarını merak eden öğrenciler ODSGM sistemine akın ediyorlar. ODSGM sisteminde yaşanan yoğunluk nedeniyle sisteme girişte aksama yaşanıyor.