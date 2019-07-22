Lise nakilleri ne zaman başlayacak? Lise nakil işlemi nasıl yapılır? E-okul lise nakil boş kontenjan sayfası. Yüz binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öğrenciler şimdi LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Heyecanlı bekleyiş sürerken bir yandan da "Lise nakilleri ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, lise nakil işlemi tarihleri açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz'da "http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr" adreslerinden ilan edildi. Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.