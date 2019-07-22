Lise kayıtları için araştırmalar başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1-12 Temmuz'da alınan tercih işlemlerinin sonuçları bugün erişime açıldı. Tercih sonuçlarını öğrenen öğrenciler kayıt ile ilgili detayları öğrenmek istiyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı ise yayınladığı kılavuzda konu ile ilgili detaylara yer vermişti. Peki, lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2019 LGS Lise kayıt için gerekli belgeler neler? İşte tüm detaylar...

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

MEB'in yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere) sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

2018–2019 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirildiler.