Lise boş kontenjanlar belli oldu mu? Liseye Giriş Sınavı'na katılan öğrenciler sınav sonuçlarını öğrendikten sonra tercih bildirimi yaptılar. Merakla beklenen tercih sonuçları bugün erişime açıldı. Şimdi ise sıra yerleştirmeye esas nakil başvurusunda. Liseye yerleşemeyen öğrenciler ve yerleştirildiği liseyi değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil başvurusu alınacak. Sonuçların açıklanmasına göre boş kontenjanlara tercih yapacak öğrenciler araştırmalara başladı. Peki, Lise boş kontenjanlar belli oldu mu? 2019 LGS lise 1. ve 2. nakil başvurusu ne zaman başlıyor? İşte MEB'in yayınladığı o takvim...

LİSE BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleşemeyen öğrenciler ile yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, boş kontenjanlar listesini araştırmaya başladı. Ancak, MEB tarafından boş kontenjanlar henüz açıklanmadı. Boş kontejanlar listesinin nakil işlemlerinin yapılacağı tarihe yakın bir zamanda yayınlanması bekleniyor.

LGS 1. VE 2. NAKİL BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda iki dönem halinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 tarihlerinde alınacak. 1. nakil sonuçları 5 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos 2019 tarihlerinde alınacak. 2. nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak.

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.