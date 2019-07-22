LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2019? Liselere Geçiş Sınavı 1 Haziran 2019 tarihinde yapıldı. Öğrenciler tercih işlemlerini yapmaya devam ediyor. Tercih sürecinin bitmesine sayılı saatler kaldı. 2019 LGS tercihlerinin sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Sonuçları öğrenmek için e-Okul sitesi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi kısmına giriş yapmanız gerekiyor. Sonrasında "Resimdeki Rakamlar", "Öğrenci TC Kimlik Numarası", "Öğrenci Okul Numarası" yazan boşlukları sırasıyla doldurup "Giriş" butonuna basmanız yeterli olacaktır.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 LGS tercihlerinin sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

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