LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil başvurusu için araştırmalar başladı. Tercih sonucuna göre liseye yerleşemeyen ya da yerleştirildiği liseyi değiştirmek isteyen öğrenciler için 1. ve 2. nakil başvurusu alınacak. MEB merakla beklenen takvimi yayınlandı. Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Peki 2019 LGS lise nakil tercih başvurusu nasıl yapılacak? LGS nakil komisyonu nedir, nasıl başvurulur?
LGS nakil komisyonu nedir, nasıl başvurulur? 2019 LGS lise nakil tercih başvurusu nasıl yapılacak?
2019 LGS lise nakil tercih başvurusu nasıl yapılacak? LGS nakil komisyonu nedir, nasıl başvurulur? Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda iki dönem halinde alınacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 tarihlerinde alınacak. 1. nakil sonuçları 5 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos 2019 tarihlerinde alınacak. 2. nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.
- Üniversite taban puanları ve başarı sıralaması nedir?
- İşte 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları...
- YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.