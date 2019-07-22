LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil başvurusu için araştırmalar başladı. Tercih sonucuna göre liseye yerleşemeyen ya da yerleştirildiği liseyi değiştirmek isteyen öğrenciler için 1. ve 2. nakil başvurusu alınacak. MEB merakla beklenen takvimi yayınlandı. Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Peki 2019 LGS lise nakil tercih başvurusu nasıl yapılacak? LGS nakil komisyonu nedir, nasıl başvurulur?