LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil başvurusu için araştırmalar başladı. Tercih sonucuna göre liseye yerleşemeyen ya da yerleştirildiği liseyi değiştirmek isteyen öğrenciler için 1. ve 2. nakil başvurusu alınacak. MEB merakla beklenen takvimi yayınlandı.
LGS nakil komisyonu açıklaması yapıldı
Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda iki dönem halinde alınacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 tarihlerinde alınacak.
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