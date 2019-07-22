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  • 23.07.2019 10:51
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 11:29

nakil komisyonu açıklaması yapıldı

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda iki dönem halinde alınacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 tarihlerinde alınacak.

LGS lise nakil tercih başvurusu nasıl yapılacak?

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil başvurusu için araştırmalar başladı. Tercih sonucuna göre liseye yerleşemeyen ya da yerleştirildiği liseyi değiştirmek isteyen öğrenciler için 1. ve 2. nakil başvurusu alınacak. MEB merakla beklenen takvimi yayınlandı.

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