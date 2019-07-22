LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil başvurusu için araştırmalar başladı. Tercih sonucuna göre liseye yerleşemeyen ya da yerleştirildiği liseyi değiştirmek isteyen öğrenciler için 1. ve 2. nakil başvurusu alınacak. MEB merakla beklenen takvimi yayınlandı.