Öğrenciler tarafından LGS tercihleri 1 Temmuz ile 12 Temmuz arasında yapıldı. Tercihlerin yapılmasıyla birlikte LGS tercih sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü öğrencilerin erişimine açıldı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS ikinci tercihler ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.

LGS İKİNCİ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih işleminin ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alım yapılacak.

Boş kontenjanlarda da hiçbir yere yerleşme hakkı kazanamayan öğrenciler, il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.