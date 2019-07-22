Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 22.07.2019 19:41
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 19:50

ne zaman yapılacak? LGS 2. tercih tarihi açıklandı mı?

Yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği LGS tercih sonuçları bugün erişime açıldı. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şimdi gözler ine çevrildi. Öğrenci ve veliler yapılacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, LGS 2. tercih tarihi açıklandı mı?

LGS ikinci tercihler ne zaman yapılacak?

Öğrenciler tarafından LGS tercihleri 1 Temmuz ile 12 Temmuz arasında yapıldı. Tercihlerin yapılmasıyla birlikte LGS tercih sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü öğrencilerin erişimine açıldı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS ikinci tercihler ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı.

LGS İKİNCİ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih işleminin ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alım yapılacak.

Boş kontenjanlarda da hiçbir yere yerleşme hakkı kazanamayan öğrenciler, il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriLGS ikinci tercihler ne zaman yapılacak? LGS 2. tercih tarihi açıklandı mı?
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri