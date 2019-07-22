LGS boş kontenjan listesi 2019! LGS 2019 tercih sonuçları açıklandı. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşecek. İlk nakil başvuru sonuçları ise 5 Ağustos tarihinde belli olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Başvuruları 5-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ikinci nakil tercihlerinin sonuçları ise 10 Ağustos'ta belli olacak. Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak. İşte 22 Temmuz lise tavan ve taban puanları ve LGS boş kontenjan listesi hangi okul kaç kişi alacak?
LGS boş kontenjan listesi hangi okul kaç kişi alacak? 22 Temmuz lise tavan ve taban puanları açıklaması
22 Temmuz lise tavan ve taban puanları! LGS boş kontenjan listesi hangi okul kaç kişi alacak? LGS boş kontenjan listesi 2019! Milyonlarca öğrencinin büyük bir heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı. İstediği liseye yerleşemeyenler nakil döneminde tercih yapacaklar. Okulların boş kontenjan durumu ise bu noktada önemli oluyor. Hiçbir yere yerleşemeyen ya da istediği tercihlere girmeyenler için nakil dönemleri yapılacak. Nakiller iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
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