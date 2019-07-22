LGS boş kontenjan listesi 2019! LGS 2019 tercih sonuçları açıklandı. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşecek. İlk nakil başvuru sonuçları ise 5 Ağustos tarihinde belli olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Başvuruları 5-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ikinci nakil tercihlerinin sonuçları ise 10 Ağustos'ta belli olacak. Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak. İşte 22 Temmuz lise tavan ve taban puanları ve LGS boş kontenjan listesi hangi okul kaç kişi alacak?