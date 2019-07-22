Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 22.07.2019 14:45
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 14:45

LGS listesi ? 22 Temmuz !

22 Temmuz ! LGS listesi ? 2019! Milyonlarca öğrencinin büyük bir heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı. İstediği liseye yerleşemeyenler nakil döneminde tercih yapacaklar. Okulların boş kontenjan durumu ise bu noktada önemli oluyor. Hiçbir yere yerleşemeyen ya da istediği tercihlere girmeyenler için nakil dönemleri yapılacak. Nakiller iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

LGS boş kontenjan listesi 2019! Taban ve tavan puanları!

LGS boş kontenjan listesi 2019! LGS 2019 tercih sonuçları açıklandı. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşecek. İlk nakil başvuru sonuçları ise 5 Ağustos tarihinde belli olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Başvuruları 5-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ikinci nakil tercihlerinin sonuçları ise 10 Ağustos'ta belli olacak. Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak. İşte 22 Temmuz lise tavan ve taban puanları ve LGS boş kontenjan listesi hangi okul kaç kişi alacak?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriLGS boş kontenjan listesi hangi okul kaç kişi alacak? 22 Temmuz lise tavan ve taban puanları!
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri