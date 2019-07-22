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  • 22.07.2019 23:33
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 23:33

ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor? açıklandı mı?

Üniversite tercih işlemleriyle birlikte merakla araştırılan konular arasında ve yurt başvuruları yer alıyor. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 2019-2020 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor? açıklandı mı?

KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından her yıl belirli tarihlerde yurt ve burs başvurusu alınıyor. Öğrenciler tercih dönemi sürecinde KYK burs ve yurt başvuruları konusunda da araştırmalarını sürdürüyor. Bu nedenle Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılacak açıklama yakından takip ediliyor. Peki, KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Burs ve yurt başvurularının hangi tarihte başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. KYK burs ve kredi başvuruları, üniversite yerleştirmelerinin ardından başlayacak. Geçen yıl başvurular Ekim ayında başlamıştı. Bu yıl yine başvuruların aynı zamanlarda başlaması bekleniyor.

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