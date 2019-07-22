Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından her yıl belirli tarihlerde yurt ve burs başvurusu alınıyor. Öğrenciler tercih dönemi sürecinde KYK burs ve yurt başvuruları konusunda da araştırmalarını sürdürüyor. Bu nedenle Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılacak açıklama yakından takip ediliyor. Peki, KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Burs ve yurt başvurularının hangi tarihte başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. KYK burs ve kredi başvuruları, üniversite yerleştirmelerinin ardından başlayacak. Geçen yıl başvurular Ekim ayında başlamıştı. Bu yıl yine başvuruların aynı zamanlarda başlaması bekleniyor.