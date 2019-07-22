Milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı. Peki, MEB LGS boş kontenjanları ilan edildi mi? Nakil tercih başvuruları ne zaman yapılacak? Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak. E-Okul VBS'den yararlanmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden E-Okul uygulamasına giriş yapmanız gerekir. İşte LGS 2019 liselere giriş lise taban tavan puanları boş kontenjanlar listesi