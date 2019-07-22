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  • 22.07.2019 17:08
  • Son Güncelleme: 22.07.2019 17:11

.meb.gov.tr: LGS 2019 liselere giriş lise taban tavan puanları lar listesi (E-okul giriş)

Milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin ları ve ları ".meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı. Peki, MEB LGS boş kontenjanları ilan edildi mi? Nakil tercih başvuruları ne zaman yapılacak? Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak. E-Okul VBS'den yararlanmak için ilk olarak sitesinden E-Okul uygulamasına giriş yapmanız gerekir. İşte LGS 2019 liselere giriş lise taban tavan puanları boş kontenjanlar listesi

LGS'de boş kontenjanlar ve taban puanları açıklandı

e-okul.meb.gov.tr: LGS 2019 liselere giriş taban tavan puanları boş kontenjanlar listesi. Milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi. 2019 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları, 22 Temmuz 2019 tarihli yerleştirme sonuçlarına göre taban puan ve boş kontenjan bilgileri yayımlandı. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. Boş kontejanların bugün açıklandı. Bu kapsamda 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak. Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

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