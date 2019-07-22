E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş sağladıktan sonra ise sağ tarafta yer alan "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrencinin sınav sonuçları, sınav günleri, Devamsızlık durumu, ödev ve etkinlik durumu gibi pek çok bilgi de sorgulanabilir. E okul Veli Bigilendirme Sistemi girişi veliler tarafından araştırılıyor. E okul VBS giriş ekranı yoğun ilgi görüyor. E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi girişi nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı her yıl eğitim-öğretim takvimini yayınlıyor. Bu takvime göre okulların tatil tarihleri belli oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre 2018-2019 eğitim öğretim yılı 14 Haziran'da sona erdi.