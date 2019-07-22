LGS tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte LGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Yüz binlerce öğrenci heyecanla sonuçların açıklanacağı anı bekliyor. Aynı zamanda lise nakillerinin ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. Peki, lise nakil işlemi tarihleri açıklandı mı? Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak. Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos'ta yapılacak. Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak. Peki lise nakilleri ne zaman başlayacak? Lise nakil işlemi nasıl yapılır? İşte E-okul lise nakil boş kontenjan sayfası
E-okul lise nakil boş kontenjan sayfası! Lise nakilleri ne zaman başlayacak? Lise nakil işlemi nasıl yapılır?
Lise nakilleri ne zaman başlayacak? Lise nakil işlemi nasıl yapılır? E-okul lise nakil boş kontenjan sayfası. Yüz binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öğrenciler şimdi LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Heyecanlı bekleyiş sürerken bir yandan da "Lise nakilleri ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, lise nakil işlemi tarihleri açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz'da "http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr" adreslerinden ilan edildi. Yerleştirme sonuçları, http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.
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