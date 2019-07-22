2019 İOKBS PYBS bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? Bursluluk taban puanları 5,6,7,8,9,10.sınıf taban puanları nedir? Geçmiş dönemlerde PYBS ismi ile gerçekleştirilen bursluluk sınavı sonuçları erişime açıldı.2 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçların açıklanmasıyla taban puanları merak ediliyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. 18 yaşına kadar alınabilen burs için bir sınav düzenlenmektedir. Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız.
Bursluluk taban puanları 5,6,7,8,9,10.sınıf taban puanları nedir? 2019 İOKBS PYBS bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır?
Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır 2019? İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları İOKBS Bursluluk sınavı 2 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı İOKBS sonuçları erişime açıldı. İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildi. Okul müdürlükleri, öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir. Eski adıyla PYBS olan bursluluk sınavından başarı olmak için belli bir net sayısı çıkarmak gerekiyor. 2019 İOKBS'den başarılı olmak için 80 net çıkarmak gerekiyor. Peki 2019 İOKBS PYBS bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? Bursluluk taban puanları 5,6,7,8,9,10.sınıf taban puanları nedir?
- BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
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