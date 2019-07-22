2019 İOKBS PYBS bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? Bursluluk taban puanları 5,6,7,8,9,10.sınıf taban puanları nedir? Geçmiş dönemlerde PYBS ismi ile gerçekleştirilen bursluluk sınavı sonuçları erişime açıldı.2 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçların açıklanmasıyla taban puanları merak ediliyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. 18 yaşına kadar alınabilen burs için bir sınav düzenlenmektedir. Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız.