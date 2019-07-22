Burslar ne zaman verilecek? Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2019 bursluluk sınavı sonuçları bugün açıklanacak. Daha önce PYBS şimdi ise İOKBS adıyla gerçekleştirilen bursluluk sınavı sonuçları merak eden öğrenciler bir yandan da bursların ne zaman verileceğini araştırmaya başladı. Peki, bursluluk sınavı sonuçları sonrası burslar ne zaman verilecek? 2019 PYBS İOKBS bursu ne zaman yatar? Bakanlıktan konu ile ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

BURSLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacak.