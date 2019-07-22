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  • 23.07.2019 02:00
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 02:02

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? sorgulama işlemi nasıl yapılır?

BİLSEM mülakatları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 22 Nisan ile 12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Mülakatların yapılmasıyla birlikte gözler şimdi gözler sonuçlara çevrildi. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? işlemi nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM mülakatlarında başarılı olmak için ter döken binlerce aday mülakat sonuçlarını beklemeye başladı. BİLSEM mülakat sonuçları şu sıralar adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM mülakat sonuçları işlemi nasıl yapılır? İşte BİLSEM mülakat sonuçlarına dair detaylar...

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM mülakat sonuçlarının 19 Temmuz tarihinde açıklanması bekleniyordu. Ancak sonuçlar açıklanmadı. Konuya dair henüz bir açıklama da yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.

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