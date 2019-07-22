BİLSEM mülakatlarında başarılı olmak için ter döken binlerce aday mülakat sonuçlarını beklemeye başladı. BİLSEM mülakat sonuçları şu sıralar adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM mülakat sonuçları işlemi nasıl yapılır? İşte BİLSEM mülakat sonuçlarına dair detaylar...

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM mülakat sonuçlarının 19 Temmuz tarihinde açıklanması bekleniyordu. Ancak sonuçlar açıklanmadı. Konuya dair henüz bir açıklama da yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.